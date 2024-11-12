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فصائل عراقية تُعلن الهجوم على هدفًا عسكريًا جنوب إسرائيل

02:17 ص الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

فصائل عراقية

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وكالات

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الثلاثاء، الهجوم على "هدف عسكري" جنوبي إسرائيل بالطيران المسير، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، اعتراض طائرة مسيرة دخلت إلى الأراضي الإسرائيلية من الجهة الشرقية في منطقة وادي عربة، بحسب روسيا اليوم.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى تفعيل الدفاعات الجوية في إيلات دون تفعيل صفارات الإنذار في إيلات جنوبي إسرائيل والتفاصيل قيد الفحص.

كان موقع "يسرائيل هيوم" نقل أنباء أولية عن تنفيذ عدة اعتراضات جوية فوق مدينة إيلات، دون أنباء عن وقوع إصابات.

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