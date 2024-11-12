بعد تحليق الطيران.. قصف أمريكي بريطاني يستهدف الحديدة في اليمن

وكالات

شنت القوات الأمريكية والبريطانية، اليوم الثلاثاء، قصفًا استهدف محافظة الحديدة، إذ جاء القصف بعد تحليق مكثف للطيران فوق عدد من المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بحسب سكاي نيوز.

كانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، قد أفادت باستهداف غارات أمريكية بريطانية لمحافظتي عمران وصعدة، فجر الإثنين.

وقالت وسائل الإعلام الموالية لجماعة الحوثي، إن 7 غارات استهدفت مديرية حرف سفيان في عمران، إذ طالت غارتان منطقة الرحبة بمديرية الصفراء في صعدة.

واستهدف قصف أمريكي بريطاني، الأحد، "معسكر جربان"، في مديرية سنحان جنوب شرقي صنعاء، حيت تستخدمه القوة الصاروخية للحوثيين ومعهم خبراء من الحرس الثوري الإيراني.