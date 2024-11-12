اعتقال 5 أشخاص يٌشتبه في تورطهم باشتباكات "كرة القدم" بأمستردام

وكالات

ألقت الشرطة الهولندية، القبض على 5 أشخاص آخرين للاشتباه في تورطهم في الاشتباكات التي وقعت في مدينة أمستردام عقب مباراة كرة قدم في أواخر الأسبوع الماضي.

قالت الشرطة الهولندية في بيان، إن المشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 18 و37 عاما ويعيشون في هولندا، بحسب الغد.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض في وقت سابق على 63 مشتبها به، إذ تعهد رئيس الوزراء ديك سخوف، في وقت سابق اليوم، أن تركز هولندا جميع جهودها على جعل الجناة في أعمال العنف يمثلون أمام العدالة.

وقال سخوف في مؤتمر صحفي: "الصور والتقارير بشأن أمستردام وما شهدناه في عطلة نهاية الأسبوع من اشتباكات تستدعي التنديد"، مضيفا أن الشرطة وممثلي الادعاء العام لا يزالون يجمعون تفاصيل ما حدث.

ووقعت اشتباكات في وقت مبكر من يوم الجمعة الماضي بين مشجعي كرة قدم إسرائيليين عقب مباراة بين فريق مكابي تل أبيب الزائر، وفريق أياكس أمستردام ومشجعون محليون أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن خمسة أشخاص.

وتقول الشرطة الهولندية إن مشجعي مكابي تل أبيب هاجموا سيارة أجرة وأحرقوا علما فلسطينيا يوم الأربعاء في أمستردام. وتم تصوير مشجعي الفريق الإسرائيلي في يوم المباراة وهم يرددون شعارات معادية للعرب في مقاطع فيديو تحققت رويترز من صحتها.

وقال سخوف: "نعلم جيدا ما حدث في وقت سابق مع مشجعي مكابي، لكننا نعتقد أن ذلك من فئة مختلفة ونندد بأي عنف أيضا، لكن ذلك ليس عذرا على الإطلاق لما حدث في وقت لاحق في تلك الليلة في الهجمات على اليهود في أمستردام".

ونددت السلطات الهولندية وزعماء أجانب، منهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالاشبتاكات ووصفوها بأنها معادية للسامية.

وأرسلت إسرائيل طائرات عقب الاشتباكات لإعادة مشجعي فريق مكابي تل أبيب.

وتعقيبا على تقارير تفيد بوقوع مشاجرات بين مشجعي الفريق الإسرائيلي وسكان محليين قبل المباراة يوم الخميس، قال سخوف: إنه لا يوجد مبرر لأعمال العنف ضد المشجعين الإسرائيليين.

وقال متحدث باسم الشرطة: إن حريقا اندلع في ترام في ساحة بغرب أمستردام نتيجة إلقاء ألعاب نارية على الأرجح.

وأضاف المتحدث أن الحادث لم يتسبب في إصابات لأن الترام كان خاليا.