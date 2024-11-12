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إصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس قرب بيت لحم بالضفة الغربية

01:12 ص الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

إصابات الجنود الإسرائيليين

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وكالات

أكدت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إصابة جنديين إسرائيليين بجروح، في عملية دهس عند الحاجز العسكري قرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وأضافت مصادر، أن منفذ العملية تمكن من الفرار، وأن الجيش الإسرائيلي اقتحم بيت لحم حيث تجري ملاحقة منفذ العملية، بحسب سكاي نيوز.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن: "سيارة فلسطينية تسللت إلى نقطة تفتيش في منطقة الخضر ببيت لحم ونفذت عملية دهس".

وأضاف البيان: أن السيارة التي قامت بعملية الدهس فرت، ونقوم بعمليات تمشيط للمنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر قولها، إن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات إلى بلدة الخضر، وتمركزت في محيط الجامع الكبير، ومثلث البالوع، والبلدة القديمة، والبوابة، وأطلقت الرصاص الحي.

ووفقا للمصادر فإن القوات الإسرائيلية تقوم بفحص تسجيلات كاميرات المراقبة في المحلات التجارية، كما داهمت بعض المنازل في محيط الجامع الكبير بالبلدة.

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