الجيش الأمريكي يشن ضربات على 9 أهداف مرتبطة بإيران في سوريا

وكالات

قالت القيادة الوسطى الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن قواتها شنت ضربات على 9 أهداف مرتبطة بجماعات إيرانية في سوريا، بحسب سكاي نيوز.

وأضافت القيادة الوسطى في بيان، أن الضربات استهدفت موقعين ردا على عدة هجمات على جنود أمريكيين في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتنفذ الولايات المتحدة ضربات بين الحين والآخر ضد أهداف على صلة بإيران في كل من العراق وسوريا.

وفي فبراير، شنت الولايات المتحدة غارات جوية في البلدين ضد أكثر من 85 هدفا على صلة بالحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة يدعمها، ردا على هجوم على القوات الأميركية.

وأفاد الجيش الأمريكي بعد أحدث الضربات "ستضعف هذه الضربات قدرة الجماعات المدعومة من إيران على التخطيط وشن هجمات في المستقبل على القوات الأمريكية وقوات التحالف".

وتنشر الولايات المتحدة 900 جنديا في سوريا و2500 آخرين في العراق المجاور في مهمة لتقديم المشورة والمساعدة للقوات المحلية التي تحاول منع عودة ظهور تنظيم "داعش"، الذي استولى في عام 2014 على مساحات شاسعة من البلدين لكنه هُزم في وقت لاحق.