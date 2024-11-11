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بالفيديو.. مشاهد من موقع عملية دهس لجنديين إسرائيليين غرب بيت لحم

11:11 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

أرشيفية

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وكالات
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن سيارة اخترقت حاجزا عسكريا قرب بيت لحم، وأصابت شخصين بجروح طفيفة في حادث دهس محتمل.
وذكرت مصادر لقناة الجزيرة أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى محيط بلدة الخضر قرب بيت لحم بعد وقوع عملية الدهس.
وأفادت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بتعزيزات عسكرية إلى محيط بلدة الخضر قرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة بعد وقوع عملية دهس في وقت متأخر من مساء اليوم الإثنين.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش يحاصر مدينة بيت لحم عقب إصابة شخصين بعملية دهس عند حاجز عسكري.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن منفذ عملية الدهس عند الحاجز العسكري قرب بيت لحم تمكن من الانسحاب.

دهس جنديين الاحتلال الإسرائيلي بيت لحم فلسطين
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