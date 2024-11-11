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تفاصيل تعرض طائرة لحادث إطلاق نار أثناء هبوطها في هايتي

11:10 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

هايتي

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وكالات

تعرضت طائرة تابعة لشركة Spirit-Airlines لإطلاق نار يوم الإثنين، أثناء محاولتها الهبوط في بورت أو برنس هايتي.

وقالت مصادر لصحيفة ميامي هيرالد، إن الطائرة التي غادرت من فورت لودرديل، تم تحويل مسارها إلى مطار في جمهورية الدومينيكان حيث هبطت بسلام.

وأكد متحدث باسم شركة Spirit Airlines لصحيفة هيرالد، أنه لم يصب أي راكب لكن مضيفة طيران أصيبت بجروح طفيفة.

وقال المتحدث إن الرحلة 951 من فورت لودرديل إلى بورت أو برنس تم تحويل مسارها وهبطت بسلام في سانتياجو.

وأضاف المتحدث: "بعد وصول الرحلة إلى مطار سانتياجو، كشف الفحص عن أدلة على وجود أضرار بالطائرة تتوافق مع إطلاق النار".

تم إخراج الطائرة من الخدمة، وتقوم شركة Spirit بترتيب طائرة أخرى لإعادة الركاب والطاقم إلى مطار فورت لودرديل-هوليوود الدولي يوم الإثنين.

اطلاق نار هايتي مطار هايتي
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