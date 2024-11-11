رئيس مجلس الشورى الإيراني يؤكد وقوف بلاده إلى جانب لبنان

(د ب أ)

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، خلال اتصال أجراه برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الإثنين، وقوف بلاده إلى جانب لبنان ومؤازرته بتنفيذ القرار الأممي رقم 1701 .

وتلقى بري "اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بحثا خلاله تطورات الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان"، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئيس مجلس النواب اللبناني.

يذكر أنه تم اعتماد القرار 1701 عام 2006، بهدف وقف الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل.

وأعلنت الحكومة اللبنانية مراراً الالتزام والاستعداد لتطبيق القرار 1701 وإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب الليطاني فور وقف إطلاق النار.

وتشن الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ 23 سبتمبر الماضي غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله. ولا تزال الغارات مستمرة حتى اليوم.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الأول الماضي عملية عسكرية برية مركزة في جنوب لبنان.