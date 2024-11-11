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إعلام عبري: تقليص مدة خدمة الاحتياط لانخفاض عدد المتقدمين للخدمة

10:04 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

جنود الاحتلال

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وكالات
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر تقليص مدة خدمة الاحتياط بعد الانخفاض غير العادي في عدد المتقدمين للخدمة.
وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي قلص نطاق النشاط العسكري لكتائب الاحتياط من 20 أسبوعا إلى 9 أسابيع فقط.
كانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" ذكرت نقلًا عن مصادر عسكرية، أن معدل التحاق جنود الاحتياط بالخدمة شهد انخفاضًا كبيرًا في الأسابيع الأخيرة، حيث يتراوح حاليًا بين 75% و85%.
وأشارت المصادر إلى أن الإرهاق الشديد يعد أحد أسباب هذا الانخفاض، إلى جانب حالة الاستياء من عدم نجاح الحكومة في تجنيد عدد كافٍ من الحريديم.

التجنيد الإسرائيلي جنود الاحتياط خدمة الاحتياط
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