في أول ظهور له مع هاريس بعد الانتخابات.. بايدن يدعو إلى التئام جراح الأمة

وكالات

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين الاثنين، إلى الوحدة، و"تضميم جراح الأمة"، في كلمة خلال الاحتفال بيوم العسكريين، في مقبرة أرلينجتون العسكرية، بعد أقل من أسبوع على انتخابات رئاسية، أثارت انقسام الشعب الأمريكي، وقبل اجتماع مرتقب مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب الأربعاء.

وقال بايدن: "لدينا التزامات عديدة، ولكن واحد منها فقط هو التزام مقدس. أن نُعد هؤلاء الذين نرسلهم في طريق الأذى، وأن نعتني بهم وبعائلاتهم حين يعودون إلى الوطن، وحين لا يعودون. إنه التزام لا يرتكز على السياسة، ولكنه وعد يوحدنا جميعاً اليوم، حيث نسعى إلى تضميم جراح الأمة مرة أخرى. نحن نلتزم، ونجدد الالتزام، بهذا العهد المقدس".

وأشار بايدن إلى أن هذا سيكون آخر احتفال له بيوم المحاربين بصفته القائد الأعلى، معتبرًا هذا الدور أعظم شرف في حياته.

كما تحدث بايدن عن إنجازات إدارته لدعم المحاربين، وقرار الانسحاب من أفغانستان.

و ارتدى بايدن ربطة عنق بشعار مؤسسة بو بايدن، في ذكرى ابنه الراحل، كما تلقت نائبة الرئيس هاريس تكريمًا خاصًا وتحية حارة من الحضور، في أول ظهور لها رفقة بايدن بعد خسارتها أمام ترامب في الانتخابات الأمريكية.