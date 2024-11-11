كاتس: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بلبنان حتى تتحقق أهداف الحرب
08:32 م الإثنين 11 نوفمبر 2024
وكالات
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار أو تهدئة في لبنان حتى تتحقق أهداف الحرب.
وأضاف أنه لن يتم الموافقة على أي ترتيب لا يتضمن نزع سلاح حزب الله، وانسحابه إلى ما وراء نهر الليطاني، بالإضافة إلى إعادة سكان الشمال إلى مناطقهم.
وزعم أن إسرائيل لن توافق على أي ترتيب لا يضمن حقها في منع الإرهاب، مشيرا إلى أن إعادة الأسرى الإسرائيليين تعد على رأس أولويات وزارة الدفاع، إلى جانب هزيمة حركة حماس.
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