غارات إسرائيلية تستهدف عددا من المناطق في جنوب وشمال لبنان

(د ب أ)

شن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين عدة غارات على مناطق في جنوب وشمال لبنان، حيث استهدفت الغارات عدداً من البلدات، ما أسفر عن استشهاد العديد من الأشخاص.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في بلدة برج قلاويه جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص، كما استشهد شخصان في بلدة ياطر.

كما تعرضت بلدة كفرشوبا ووادي الحجير في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي، بينما ألقت القوات الإسرائيلية قنابل عنقودية على أطراف بلدة فرون. وفي شمال لبنان، استهدفت غارة إسرائيلية منزلًا في بلدة عين يعقوب.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت فوق قرى البقاع الشمالي، وأعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان أن الغارة على بلدة السكسكية أسفرت عن سقوط سبعة شهداء وإصابة سبعة آخرين.

كما شن الطيران الإسرائيلي غارات على بلدات أخرى مثل أنصار، الصرفند، السكسكية، برج قلاويه، زوطر الغربية، وغيرها من المناطق في جنوب لبنان، إضافة إلى استهداف بلدة شمسطار وطاريا في البقاع شرق لبنان.

وأسفرت الغارات على بلدات صريفا، السماعية، ودبين، عن سقوط قتلى، كما دمرت غارات أخرى في النبطية مسجدًا ومباني عدة.