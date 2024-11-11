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حماس: خطة سموتريتش تؤكد النوايا الاستعمارية

08:19 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

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وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن إعلان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن مضيه في تنفيذ خطة للسيطرة على الضفة الغربية، يؤكد بشكل قاطع نوايا الاحتلال الاستعمارية.

وأضافت الحركة أن هذا الإعلان يدحض مزاعم من يعتقدون بإمكانية التعايش مع الاحتلال، واصفة إياه بالكيان النازي.

كما أكدت حماس أن إعلان سموتريتش يُظهر بوضوح إنكار الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية.

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