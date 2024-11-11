ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 3243 قتيلا و14134 جريحا

(د ب أ)

ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023 حتى يوم أمس الأحد إلى 3243 شهيدا و14134 جريحا، وفق مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اليوم الإثنين.

وأعلن المركز في التقرير اليومي اليوم أن حصيلة يوم أمس فقط بلغت 54 شهيدا و56 جريحا.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للضحايا من المسعفين "منذ بدء العدوان 191 شهيدا و308 جريحا، وبلغ عدد الآليات المستهدفة 244 آلية، وتم تسجيل 65 اعتداء على المستشفيات، و88 اعتداء على مراكز طبية وإسعافية، و217 اعتداء على الجمعيات الإسعافية" بحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة.

يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية بدأت منذ 23 سبتمبر الماضي بشن سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشمال لبنان. وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الماضي عملية برية مركزة في جنوب لبنان.