نيويورك تايمز: إليز ستيفانيك تقبل عرض ترامب كسفيرة لدى الأمم المتحدة

وكالات

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن النائبة إليز ستيفانيك قد قبلت عرض الرئيس ترامب لتولي منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

واختار الرئيس الأمريكي ستيفانيك، النائبة عن ولاية نيويورك، لهذا المنصب. وقال ترامب في بيان له يوم الاثنين: "إليز مقاتلة قوية وحازمة وذكية".

يذكر أن نيكي هايلي، التي كانت قد نافست ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية، قد شغلت هذا المنصب خلال فترة ولاية ترامب الرئاسية الأولى.

كما قام الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بتعيين ستيفن ميلر، المعروف بتوجهاته المتشددة في قضايا الهجرة، نائبًا لكبير موظفي البيت الأبيض للشؤون السياسية.