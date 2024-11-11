حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين في جنوب لبنان بصاروخ موجه

(د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الإثنين، انه استهدف منزلا يتحصن فيه جنود إسرائيليون عند الأطراف الشمالية الغربية لبلدة كفركلا في جنوب لبنان، بصاروخ موجه.

وقال حزب الله في بيان إنه "استهدف منزلا يتحصن فيه جنود لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مرتفع ساري عند الأطراف الشمالية الغربية لبلدة كفركلا، بصاروخ موجه، وأوقعهم بين قتيل وجريح".

وأعلن الحزب في بيان أن عناصره استهدفوا اليوم، قاعدة عميعاد الإسرائيلية جنوب مدينة صفد، بصلية صاروخية.

وكان حزب الله أعلن في بيانات سابقة استهداف قوات إسرائيلية عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس في جنوب لبنان، وفي موقع العباد الإسرائيلي، كما استهدف مدينة صفد ومستوطنة معالوت ترشيحا الإسرائيلية بصليات صاروخية، واستهدف أيضا قاعدة تدريب إسرائيلية للواء المظليين في مستوطنة كرمئيل الإسرائيلية، بصلية صاروخية.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر 2023 بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الماضي عملية عسكرية برية مركزة في جنوب لبنان.