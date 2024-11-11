وزير الخارجية السعودي: يجب ألا نسمح للمجتمع الدولي بالتغاضي عن جرائم إسرائيل

وكالات

صرح وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن المملكة تسعى للتركيز على حقوق الشعب الفلسطيني في تحقيق مصيره، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو وقف الحرب.

وأضاف أن المجتمع الدولي يجب ألا يتغاضى عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، مؤكدا أن هناك تقاعسًا من المجتمع الدولي في القيام بواجبه تجاه الحرب في غزة.

وأشار إلى أن القمة العربية الإسلامية الطارئة تؤكد أن الدول العربية والإسلامية تتحدث بصوت واحد بشأن القضية الفلسطينية، محذرًا من أن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي الإنساني ستكون له تبعات.