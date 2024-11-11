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ترامب يعين ستيفن ميلر نائبا لكبير موظفي البيت الأبيض للشؤون السياسية

06:49 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

دونالد ترامب

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(أ ب)

قام الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتعيين ستيفن ميلر، المتشدد في قضايا الهجرة، نائبا لكبير موظفي البيت الأبيض للشؤون السياسية.

واختار الرئيس الأمريكي النائبة إليز ستيفانيك عن نيويورك، لشغل منصب سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة.

وقال ترامب في بيان اليوم الاثنين لدى الإعلان عن اختيار ستيفانيك " إليز مقاتلة قوية وحازمة وذكية ".

وكانت نيكي هايلي، التي نافست ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري في الرئاسة الأمريكية، من ضمن الذين شغلوا هذا المنصب خلال فترة ولاية ترامب الرئاسية الأولى.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب ستيفن ميلر نائب كبير موظفي البيت الأبيض
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