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مقتل 5 جنود إسرائيليين في حادثين منفصلين في قطاع غزة

06:34 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

مقتل 5 جنود إسرائيليين أرشيفية

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وكالات

أفادت مصادر إسرائيلية، بمقتل 5 جنود في حادثين منفصلين في قطاع غزة.

من جهته أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط من وحدة لوتار خلال معركة شمال قطاع غزة.

كانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" ذكرت نقلًا عن مصادر عسكرية، أن معدل التحاق جنود الاحتياط بالخدمة شهد انخفاضًا كبيرًا في الأسابيع الأخيرة، حيث يتراوح حاليًا بين 75% و85%.

وأشارت المصادر إلى أن الإرهاق الشديد يعد أحد أسباب هذا الانخفاض، إلى جانب حالة الاستياء من عدم نجاح الحكومة في تجنيد عدد كافٍ من الحريديم.

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