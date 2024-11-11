إعلان

سموتريتش: 2025 سيكون عام فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

06:10 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(مصراوي)

نقلت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الاثنين، عن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قوله إنه أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وقال سموتريتش، إنه مع انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، فقد حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وأضاف وزير المالية الإسرائيلي، أن عام 2025 سيكون عام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وفاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد تمكنه من الحصول على الغالبية في المجمع الانتخابي وإزاحة كاميلا هاريس عن طريق البيت الأبيض، وينظر مراقبون إلى أن إسرائيل تفضل فوز ترامب نظرا لدعمه الكبير لتل أبيب في ولايته السابق مع نقل السفارة الأمريكية للقدس والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش السيادة الإسرائيلية على الضفة الضفة الغربية دونالد ترامب انتخابات الرئاسة الأمريكية كاميلا هاريس القدس الجولان السوري المحتل إسرائيل الولايات المتحدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حزب الله ينفي أنباء نفاد مخزون الأسلحة لديه

إعلان

إعلان

منها الأهلي ومصر.. سعر الدولار يتراجع في 8 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين
الجرام يخسر 85 جنيها.. سعر الذهب اليوم يواصل الهبوط بحلول تعاملات المساء
خاص| عضو بوفد صندوق النقد بالقاهرة: لم نناقش مدَّ أجل تنفيذ الإصلاحات