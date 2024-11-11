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بعد إطلاق 50 صاروخًا.. إصابة 3 أشخاص شمالي إسرائيل

05:37 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

صواريخ حزب الله

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تل أبيب - (د ب أ)

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن حزب الله اللبناني أطلق نحو 50 صاروخا على شمال إسرائيل، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وقال جهاز الإسعاف الإسرائيلي إن من بين المصابين طفلا يبلغ من العمر عام.

وقال الجيش إن نظام الدفاع الصاروخي اعترض بعض الصواريخ، في حين سقطت صواريخ أخرى في أرض خالية.

الجيش الإسرائيلي حزب الله اللبناني إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل جهاز الإسعاف الإسرائيلي إسرائيل لبنان
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