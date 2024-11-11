مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية يُشارك في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ

(مصراوي)

شارك مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، السفير سامح أبو العينين، اليوم الاثنين، بدعوة من رئيس لجنة العلاقات الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ حازم عمر ووكيلي اللجنة عفت السادات وسماء سليمان، وبالتنسيق مع مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية السفيرة دينا الصيحي، في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ من أجل استعراض أبرز تطورات العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، والدور الذي يقوم به أبناء مصر المقيمين بالولايات المتحدة والجهود الحثيثة لوزارة الخارجية في دعم جسور التواصل معهم.

وتناول مساعد الوزير للشئون الأمريكية أيضًا الأبعاد المختلفة للانتخابات الرئاسية الأمريكية وانعكاساتها المحتملة على السياسة الخارجية الامريكية، كما شهد الاجتماع تبادلاً مثمرًا للأفكار والاقتراحات بين مساعد الوزير وأعضاء اللجنة، حيث عرض الأعضاء وجهات نظرهم حول سبل تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة، وأهمية دعم قنوات التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج لضمان التنسيق المستمر بين الدولتين.

تأتي هذه المشاركة في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ من أجل تشارك الرؤى بشكل يدعم السياسة الخارجية المصرية ويعمل على توسيع أفق التعاون مع الشركاء الدوليين.