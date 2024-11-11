إعلان

بدء قمة المناخ كوب 29 في أذربيجان بتحذير من مغبة سرعة تغير المناخ

04:45 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

كوب 29

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

باكو - (د ب أ)

أطلقت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة مجددا أعلى مستوى إنذار من مغبة سرعة تغير المناخ، خلال افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في باكو بأذربيجان اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر في باكو سبل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتقديم التزامات مالية جديدة للدول الفقيرة المتضررة من موجات الحر والعواصف والفيضانات التي باتت تحدث بوتيرة أكثر تكرارا بسبب الاحتباس الحراري.

وأشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى مدى إلحاح هذه المهمة لدى تقديم تقريرها عن درجات الحرارة العالمية لعام 2024.

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الأمم المتحدة أذربيجان تغير المناخ كوب 29
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ميقاتي: لبنان يمر بأزمة تاريخية مصيرية غير مسبوقة

إعلان

إعلان

بعد حكم إعدامه.. قرار عاجل من الاستئناف بشأن المتهم بقتل 3 مصريين بقطر
تغير مفاجئ في الطقس.. الأرصاد تُعلن أماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة
خاص| عضو بوفد صندوق النقد بالقاهرة: لم نناقش مدَّ أجل تنفيذ الإصلاحات