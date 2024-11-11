بدء قمة المناخ كوب 29 في أذربيجان بتحذير من مغبة سرعة تغير المناخ

باكو - (د ب أ)

أطلقت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة مجددا أعلى مستوى إنذار من مغبة سرعة تغير المناخ، خلال افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في باكو بأذربيجان اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر في باكو سبل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتقديم التزامات مالية جديدة للدول الفقيرة المتضررة من موجات الحر والعواصف والفيضانات التي باتت تحدث بوتيرة أكثر تكرارا بسبب الاحتباس الحراري.

وأشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى مدى إلحاح هذه المهمة لدى تقديم تقريرها عن درجات الحرارة العالمية لعام 2024.