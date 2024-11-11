ترامب يختارإليز ستيفانيك لشغل منصب سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة

نيويورك - (أ ب )

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب النائبة إليز ستيفانيك عن نيويورك، لشغل منصب سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة.

وقال ترامب في بيان اليوم الاثنين لدى الإعلان عن اختيار ستيفانيك " إليز مقاتلة قوية وحازمة وذكية ".

وكانت نيكي هايلي ، التي نافست ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري في الرئاسة الأمريكية، من ضمن الذين شغلوا هذا المنصب خلال فترة ولاية ترامب الرئاسية الأولى.