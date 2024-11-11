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ترامب يختارإليز ستيفانيك لشغل منصب سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة

03:54 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

إليز ستيفانيك

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نيويورك - (أ ب )

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب النائبة إليز ستيفانيك عن نيويورك، لشغل منصب سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة.

وقال ترامب في بيان اليوم الاثنين لدى الإعلان عن اختيار ستيفانيك " إليز مقاتلة قوية وحازمة وذكية ".

وكانت نيكي هايلي ، التي نافست ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري في الرئاسة الأمريكية، من ضمن الذين شغلوا هذا المنصب خلال فترة ولاية ترامب الرئاسية الأولى.

إليز ستيفانيك دونالد ترامب الرئيس الأمريكي منصب سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة الأمم المتحدة
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