ترامب يختارإليز ستيفانيك لشغل منصب سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة
03:54 م الإثنين 11 نوفمبر 2024
نيويورك - (أ ب )
اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب النائبة إليز ستيفانيك عن نيويورك، لشغل منصب سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة.
وقال ترامب في بيان اليوم الاثنين لدى الإعلان عن اختيار ستيفانيك " إليز مقاتلة قوية وحازمة وذكية ".
وكانت نيكي هايلي ، التي نافست ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري في الرئاسة الأمريكية، من ضمن الذين شغلوا هذا المنصب خلال فترة ولاية ترامب الرئاسية الأولى.
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