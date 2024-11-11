الرئيس السوري في قمة الرياض: أولويتنا وقف المجازر والإبادة في الوقت الحالي

(مصراوي)

ٌقال الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الاثنين، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الرياض، إن الأولوية في الوقت الحالي تتركز على إيقاف المجازر والإبادة والقتل في قطاع غزة.

وأضاف الرئيس السوري، خلال كلمته، أن الجرائم الإسرائيلية مستمرة منذ عام، مشددًا على أن الأولوية في الوقت الحالي تتركز على وقفها.

وتستضيف المملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض، قمة عربية إسلامية لمناقشة الأوضاع في غزة ولبنان والمستجدات في المنطقة بحضور قادة دول إسلامية وعربية.