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إسرائيل تعلن توسيع المنطقة الإنسانية في قطاع غزة

03:23 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

الجيش الإسرائيلي

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تل أبيب - (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه سيتم توسيع "المنطقة الإنسانية" في قطاع غزة وستشمل مستشفيات ميدانية وإمدادات المياه والأدوية، وسط ظروف قاسية في الأراضي الفلسطينية التي مزقتها الحرب.

وحذرت منظمات الإغاثة مرارا وتكرارا من حدوث مجاعة بين السكان، وخاصة في شمال غزة.

ودعت الولايات المتحدة وحلفاء إسرائيل الآخرون إسرائيل مرارا وتكرارا إلى فتح المعابر الحدودية لتوصيل المساعدات.

ودعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى فتح جميع المعابر.

وقالت بيربوك، في بيان أمس الأحد، "لم يحدث خلال الأشهر الاثني عشر الماضية أن دخل قطاع غزة مثل هذا القدر الضئيل من المساعدات".

وأضافت بيربوك أن إسرائيل قدمت وعودا مرارا وتكرارا في هذا الصدد، لكنها "فشلت في الوفاء بها".

وتنتهي هذا الأسبوع المهلة التي حددتها الولايات المتحدة في 13 أكتوبر، والتي أبلغت إسرائيل من خلالها بتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وإلا فسيتم تقييد المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

الجيش الإسرائيلي تل أبيب غزة إسرائيل
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