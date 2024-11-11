إعلان

بعد جالانت.. استقالة المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية

03:14 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(مصراوي)

تقدم المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، إيال زامير، اليوم الاثنين، باستقالته، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وجاءت هذه الخطوة عقب قرار إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، ليحل محله يسرائيل كاتس،بأمر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وعن إقالة جالانت من منصبه قال نتنياهو، إنه فقد الثقة بإدارته للعمليات العسكرية الحالية، واصفًا الأمر بأنه "أزمة ثقة تجعل استمرار قيادة العمليات مستحيلاً".

وزارة الدفاع الإسرائيلية إيال زامير وزير الدفاع يوآف جالانت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إسرائيل تعلن توسيع المنطقة الإنسانية في قطاع غزة

إعلان

إعلان

بعد حكم إعدامه.. قرار عاجل من الاستئناف بشأن المتهم بقتل 3 مصريين بقطر
تغير مفاجئ في الطقس.. الأرصاد تُعلن أماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة
خاص| عضو بوفد صندوق النقد بالقاهرة: لم نناقش مدَّ أجل تنفيذ الإصلاحات