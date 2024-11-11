بعد جالانت.. استقالة المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية

(مصراوي)

تقدم المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، إيال زامير، اليوم الاثنين، باستقالته، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وجاءت هذه الخطوة عقب قرار إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، ليحل محله يسرائيل كاتس،بأمر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وعن إقالة جالانت من منصبه قال نتنياهو، إنه فقد الثقة بإدارته للعمليات العسكرية الحالية، واصفًا الأمر بأنه "أزمة ثقة تجعل استمرار قيادة العمليات مستحيلاً".