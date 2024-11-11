ميقاتي في قمة الرياض: لا يمكن الاستمرار في انتهاك سيادة لبنان دون محاسبة

(مصراوي)

قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، إنه لا يمكن أن تستمر إسرائيل في انتهاك سيادة لبنان من دون محاسبة.

وأضاف ميقاتي، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الرياض، أن العدوان الإسرائيلي تسبب في خسائر إنسانية فادحة، مشيرًا إلى أن العدوان أجبر أكثر من 1.2 مليون لبناني على النزوح من مناطقهم.

وتابع رئيس الحكومة اللبنانية، أن إسرائيل انتهكت اتفاقيات جنيف في غاراتها على لبنان، مضيفًا أن ذلك جعل لبنان يمر بأزمة غير مسبوقة تهدد حاضره ومستقبله.