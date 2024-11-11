قمة الرياض.. الرئيس التركي يطالب مزيد من الدول بالانضمام لمبادرة حل الدولتين

(مصراوي)

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعمل على التصعيد ولا تسمح بإيصال المساعدات، وذلك خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الرياض.

وشدد الرئيس التركي، على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة، مضيفًا أن قرار إسرائيل حظر الأونروا يهدف لتدمير حل الدولتين.

وأضاف الرئيس التركي، أن إسرائيل تعمل على إلغاء حل الدولتين ومنع عودة الفلسطينيين لبلدهم، مطالبًا بتشجيع المزيد من الدول للانضمام لمبادرة دعم حل الدولتين

وتابع أردوغان، أن إسرائيل تعمل على تدمير الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، معربًا عن أمله في أن يتمكن الفلسطينيون من تحقيق الوحدة الوطنية فيما بينهم.

وصرح الرئيس التركي، أن بلاده قامت بوضع قيود تجارية على التبادلات التجارية مع إسرائيل، مشيرًا إلى أنها باتت موضع التنفيذ.