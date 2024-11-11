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قمة الرياض.. أبو الغيط: تغييب القانون الدولي ساعد إسرائيل على تنفيذ مخططات عبثية

02:55 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

أحمد أبو الغيط

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(مصراوي)

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، إن اتساع دائرة النار من قطاع غزة إلى لبنان عرض مستقبل المنطقة لخطر بالغ، وذلك خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الرياض.

وأفاد أبو الغيط، أن انعدام المحاسبة شجع إسرائيل على تنفيذ مخططات عبثية ومجنونة بالمنطقة، قائلًا إن تغييب القانون الدولي ساعد إسرائيل في توسيع نطاق الحرب.

وحذر الأمين العام للجامعة العربية، من أن إسرائيل تسعى لتدمير المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة وتهجير سكان القطاع، مؤكدًا على أنه لن يكون هناك سلام في المنطقة مع الظلم والقتل.

جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قطاع غزة لبنان القمة العربية الإسلامية إسرائيل
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