الملك عبد الله: الفشل العالمي في وقف العدوان على غزة غير مبرر

(مصراوي)

ٌقال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، إن الفشل العالمي في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لا يمكن تبريره، مؤكدًا أن الحروب الدائرة في المنطقة يجب أن تتوقف، وذلك خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الرياض.

وأكد الملك عبد الله، على ضرورة وقف التصعيد في الضفة الغربية المحتلة والاعتداءات الإسرائيلية في القدس، مشددًا على ضرورة إيجاد أفق حقيقي لتنفيذ حل الدولتين.

وطالب العاهل الأردني، بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية.

وفي لبنان، أكد العاهل الأردني، على دعم سيادة لبنان، مشددًا على ضرورة وقف الأعمال العدوانية الإسرائيلية.