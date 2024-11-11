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عباس خلال قمة الرياض: إدارة قطاع غزة يجب أن تكون تحت ولاية دولة فلسطين

02:33 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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(مصراوي)

طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الاثنين، بوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين، مشددًا على ضرورة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

جاء ذلك خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية في الرياض، والتي شكر فيها الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، على جهودهما لتجسيد دولة فلسطين.

وشدد عباس، على أن إدارة قطاع غزة يجب أن تكون تحت ولاية دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية، مثمنًا تحالف دعم الدولتين الذي أطلقته الرياض.

وأكد الرئيس الفلسطيني، على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس المحتلة، داعيا المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات ضد إسرائيل.

كما طالب عباس المجتمع الدولي إلى وقف "إرهاب المستوطنيين" ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب الرئيس الفلسطيني، مجلس الأمن بتعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

وعن حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، قال الرئيس الفلسطيني، إن قرار إسرائيل حظر وكالة الأونروا كارثي، مشددًا على ضرورة تمكين الأونروا والحفاظ على شبكة الحماية المالية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس العدوان الإسرائيلي على فلسطين قطاع غزة القمة العربية الإسلامية الملك سلمان محمد بن سلمان
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