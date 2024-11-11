بعد تفجير مميت.. باكستان تُعلق خدمات القطارات في جنوب غرب البلاد

كويتا - (أ ب)

علقت شركة السكك الحديدية الباكستانية جميع خدمات القطارات، اليوم الاثنين، من وإلى إقليم بجنوب غرب البلاد، شهد تفجيرا انتحاريا في محطة قطارات مما أسفر عن مقتل 26 شخصا، بينهم جنود وعاملون بالسكك الحديدية.

وسوف يتم وقف جميع خدمات القطارات لمدة أربعة أيام لأسباب أمنية، وفقا لبيان صادر عن شركة السكك الحديدية الباكستانية.

ووقع الهجوم، الذي أعلن جيش تحرير بلوشستان مسؤوليته عنه، في المحطة بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان أمس الأول السبت. وقال مسؤولون إن ما لا يقل عن 62 شخصا أصيبوا في التفجير.

ويعد الهجوم الأكثر دموية منذ أغسطس الماضي، عندما قتل الانفصاليون أكثر من 50 شخصا في هجمات منسقة على حافلات للركاب وقوات الشرطة والأمن في أنحاء بلوشستان.