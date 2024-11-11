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روسيا ترد على حقيقة إجراء اتصال بين بوتين وترامب

12:54 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

بوتين وترامب

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(مصراوي)

نفى المتحدث باسم القصر الرئاسي الروسي "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، وجود أي محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي لم يتولَ بعد منصبه، مشددًاعلى أن هذه الأنباء "مغلوطة تمامًا ولا تستند إلى أي أساس من الصحة".

وأفاد بيسكوف، في تصريح نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن هذه الشائعات تعد مثالاً على الأخبار غير الدقيقة التي تتداولها حتى بعض وسائل الإعلام ذات السمعة، موضحًا أنها "خيال محض ولا تمت للواقع بصلة".

كما أضاف بيسكوف أن "موسكو ليست بصدد التحضير لأي اتصالات بين بوتين وزعماء الغرب، ولم تتلقَ أي مؤشرات أو دعوات بهذا الشأن".

وفي رده على استفسار حول التحضيرات لمحادثات محتملة بين بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس، أوضح بيسكوف قائلاً: "لا توجد أي ترتيبات من هذا القبيل في الوقت الحالي، ولم يردنا أي طلب أو إشارة".

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