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تايوان: أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان لم تصنعها جولد أبولو التايوانية

12:45 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

علم تايوان

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تايوان - (د ب أ)

قال مكتب الادعاء في تايبيه في بيان، اليوم الاثنين، إن أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان في 17 سبتمبر لم تكن مصنعة من جانب شركة جولد أبولو التايوانية، حيث جاء ذلك بعد انتهاء تحقيقات المكتب.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الأجهزة كانت مطورة ومصممة خارج تايوان من جانب شركة فرونتير جروب إنتيتي.

وتدفع شركة فرونتير جروب إنتيتي رسوم استخدام العلامة التجارية سنويا لشركة جولد أبولو بموجب مذكرة تفاهم وقعها الجانبان في التاسع من يونيو 2022.

وفي المقابل يحق لفرونتير جروب إنتيتي وضع العلامة التجارية لجولدن أبولو على أجهزة البيجر التي صنعتها.

وأظهرت بيانات الجمارك أنه لا يوجد سجلات تصدير لأجهزة البيجر المعنية من تايوان لدول ومناطق أخرى.

تايوان لبنان جولد أبولو التايوانية
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