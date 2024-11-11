مساعد وزير الخارجية يترأس الوفد المصري في اجتماعات الشراكة الأفريقية الروسية

(مصراوي)

أفادت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، أن مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية، السفير أشرف سويلم، ترأس الوفد المصري المشارك في الاجتماع الوزاري للشراكة الروسية الافريقية، الذي عقد في سوتشي أمس الأحد.

وألقى السفير سويلم كلمة نيابة عن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، أبرز فيها اعتزاز مصر بالشراكة الأفريقية - الروسية التي تم تدشينها خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي عام ٢٠١٩، وعقدت قمتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المشتركة للرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين في نفس العام.

وأوضح الأهمية التي توليها أفريقيا لشراكاتها الخارجية، لاسيما مع روسيا، لتحقيق السلم والأمن في القارة والعالم، ولتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية القارية المستدامة وأجندة أفريقيا ٢٠٦٣، وذلك في ظل عالم متعدد الأقطاب.

وأشار السفير سويلم إلى ضخامة التحديات التي تواجهها القارة والعالم، لاسيما في ضوء تعدد وتوالي الأزمات في السنوات الأخيرة، بدء بالنزاعات وتفشي الارهاب، مرورا بالتحديد عابرة الحدود، مثل الأوبئة والهجرة غير الشرعية، فضلا عن تفاقم أزمة الديون، وتراجع مساعدات التنمية، مبرزا الحاجة الملحة لإصلاح شامل وعميق للنظام العالمي والمنظومة الاقتصادية الدولية، بما في ذلك معالجة الظلم التاريخي في تمثيل القارة في مجلس الأمن وفي آليات صنع القرار الاقتصادي الدولي.

من ناحية اخرى، أشار مساعد وزير الخارجية إلى الفرص الضخمة الواعدة التي توفرها القارة الافريقية، باعتبارها ميدان واسع للاستثمار والتجارة وسوق عملاق يبلغ ١،٤ مليار نسمة، معظمهم من الشباب، مبرزا ما تمثله اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، التي تم التوقيع عليها خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقي، وما تمثله من نقلة نوعية في جهود تحقيق الاندماج والتكامل الإقليمي.

وأشاد السفير سويلم بالتعاون القائم مع روسيا، بما في ذلك افتتاح المنطقة الصناعية الروسية في مصر، والمشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في مجالات البنية الاساسية والطاقة، موضحا أنها نموذجا للتعاون الأفريقي - الروسي.