الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة عسكرية جنوب شرق يافا

صنعاء - (د ب أ)

أعلن الحوثيون في اليمن، اليوم الإثنين، في بيان لهم، استهداف قاعدة عسكرية جنوب شرق يافا، بصاروخ باليستي فرط صوت.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، في البيان إن قوات الحوثيين نفذت "عملية عسكرية نوعية استهدفتْ قاعدة ناحال سوريك العسكرية جنوب شرق يافا في فلسطين المحتلة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، ما أدى إلى نشوب حريق في محيط الموقع المستهدف".

وأضاف سريع العملية: "نُفذتِ بصاروخ باليستيّ فرط صوتي فلسطين2"، وأن الصاروخ حقق هدفه.

وأكد المتحدث العسكري الحوثي أن جماعته سوف تواصل عملياتها العسكرية "ردا على جرائم العدوّ الصهيونيّ في غزة ولبنان"، مضيفا أن "هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان".

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية ذكرت في وقت سابق اليوم الإثنين، أن الدفاعات الإسرائيلية اعترضت صاروخا باليستيا أُطلق من اليمن اليوم الإثنين.

وأضافت الصحيفة في موقعها على الإنترنت (واي نت) أن نظام "أرو" المضاد للصواريخ اعترض الصاروخ، مشيرة إلى أنه لم يعبر إلى الأراضى الإسرائيلية.