الشرطة الأمريكية:اعتقال شخص على خلفية إطلاق النار بجامعة توسكيجي

توسكيجي - (أ ب)

اعتقلت الشرطة الأمريكية شخصا يبلغ من العمر 25 عاما عقب حادث إطلاق نار مميت في جامعة توسكيجي بولاية ألاباما الأمريكية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الاثنين.

وكانت السلطات فى ولاية ألاباما قد أعلنت عن مقتل شخص وإصابة 16 آخرين، منهم 12 أصيبوا بطلقات نارية في إطلاق نار بجامعة توسكيجي بالولاية في وقت مبكر أمس الأحد.

ولم يكن الضحية في حادث إطلاق النار، وهو شاب يبلغ من العمر 18 عاما، طالبا في الجامعة، لكن بعض المصابين كانوا طلابا في الجامعة.

وقالت وكالة إنفاذ القانون في ولاية ألاباما في تحديث صدر بعد ظهر أمس الأحد إن 12 شخصا أصيبوا بطلقات نارية، كما تعرض أربعة آخرون لإصابات غير مرتبطة بإطلاق النار.

وقالت الجامعة في بيان إنه "تم إخطار والدي القتيل بالحادث.

وتعرض عدد آخر من الأشخاص، منهم طلاب في جامعة توسكيجي، لإصابات ويتلقون العلاج في مستشفي إيست ألاباما ميديكال سنتر في أوبليكا، ومستشفى بابتيست ساوث في مونتجمري."

وقال هال بنتلى الطبيب الشرعي لمقاطعة ماكون لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) يوم الأحد إنه من المقرر تشريح جثة القتيل في مركز الطب الشرعي التابع للولاية في مونتجمري.

وذكر قائد شرطة المدينة، باتريك مارديس، أن من بين المصابين طالبة أصيبت برصاصة في البطن، وطالب آخر أصيب بطلق ناري في ذراعه.

وأفادت وكالة (د ب أ) بأن السلطات لم تقدم في البداية أي معلومات عن خلفية الحادث الذي وقع في احتفال لخريجي جامعة توسكيجي، الواقعة على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب شرقي برمنجهام.

وألغت الجامعة الدراسة اليوم الاثنين وقالت إنها ستوفر للطلاب الدعم النفسي، وفقا لما ذكرته وكالة (د ب أ).