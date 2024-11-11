وزير الخارجية العراقي: مخاوف توسع الصراع مازالت كبيرة

القاهرة - (د ب أ)

قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية العراقي، الدكتور فؤاد حسين، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إن "مخاطر توسع رقعة الصراع في المنطقة ما زالت كبيرة؛ بسبب استمرار الحرب على قطاع غزة ولبنان"، محذرا من أن "هذه الحالة قد تؤدي إلى حروب أخرى في مناطق أخرى".

وأوضح حسين قبيل انطلاق القمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض، اليوم الاثنين، أن "انعقاد القمة كان ضروريا نظرا للظروف الخطرة والحساسة التي تمر بها المنطقة"، مقدما شكره للسعودية على قيادة وإدارة ورعاية هذه القمة.

وكشف حسين عن أن "الاجتماع الوزاري الذي عُقِد عشية القمة ناقش عددا من القرارات التي ستطرح أمام القادة، ومن أبرزها استمرار دعم الشعبين الفلسطيني واللبناني، والعمل من أجل إيقاف الحرب، إلى جانب الوصول إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".

وعلى صعيد التوتر في المنطقة، أكد وزير الخارجية العراقي أن "بغداد تأخذ أي تهديد بالنسبة للوضع العراقي بجدية من أي طرف كان"، مشيرا إلى أن "هناك صراعا وتصادما واضحا بين حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين) نتنياهو والجانب الإيراني".

وأضاف أن "هناك هجمات وهجمات مضادة بالأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة... العراق يقع في جغرافية الحرب، واستمرار الهجوم والهجوم المضاد على إيران يعني احتمالية أن تقع الأراضي والأجواء العراقية ضمن مناطق الحرب؛ لهذا نحذر من هذه المسألة".

وشدد حسين على أن "اللقاءات والتواصل مع الجانب الإيراني مستمران على مختلف المستويات"، مبينا أن الإيرانيين "أكدوا بوضوح عدم انطلاق أي هجوم (على إسرائيل) من الأراضي العراقية".