إعلان

الجيش الروسي يُعلن تدمير 13 طائرة مسيرة أوكرانية

10:55 ص الإثنين 11 نوفمبر 2024

أنظمة الدفاع الجوي الروسية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

موسكو - (د ب أ)

دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 12 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق مقاطعة بيلجورود خلال الليل، وذلك بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان إنه "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة، على أهداف في أراضي روسيا، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 13 طائرة أوكرانية مسيرة، 12 منها في مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وتتعرض المناطق الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا بشكل دوري لهجمات عسكرية بالطائرات المسيرة والقذائف والصواريخ الأوكرانية، بحسب سبوتنيك.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت حالة الطوارئ أو "نظام مكافحة الإرهاب" في كافة المناطق الروسية المحاذية للحدود الأوكرانية.

أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة أوكرانية كورسك بيلجورود وزارة الدفاع الروسية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الخارجية العراقي: مخاوف توسع الصراع مازالت كبيرة

إعلان

إعلان