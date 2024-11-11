الجيش الروسي يُعلن تدمير 13 طائرة مسيرة أوكرانية

موسكو - (د ب أ)

دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 12 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق مقاطعة بيلجورود خلال الليل، وذلك بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان إنه "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة، على أهداف في أراضي روسيا، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 13 طائرة أوكرانية مسيرة، 12 منها في مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وتتعرض المناطق الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا بشكل دوري لهجمات عسكرية بالطائرات المسيرة والقذائف والصواريخ الأوكرانية، بحسب سبوتنيك.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت حالة الطوارئ أو "نظام مكافحة الإرهاب" في كافة المناطق الروسية المحاذية للحدود الأوكرانية.