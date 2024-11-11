التعاون الإسلامي: القمة العربية والإسلامية غير العادية ضرورة لمواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي

الرياض - (د ب أ)

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اليوم الاثنين، أهمية انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية في ظل التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي يشمل الحصار والتدمير والتهجير.

وحذر الأمين العام خلال كلمته في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية والإسلامية غير العادية، من العواقب الوخيمة لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مشددا على دورها الحيوي في توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وكونها شاهدا على التزام المجتمع الدولي ومسؤوليته تجاه قضيتهم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته يشكل تهديدا للسلم والاستقرار الإقليمي"، داعيا إلى "ضرورة مضاعفة الجهود الدولية والفردية لإيقاف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومنع الاحتلال من توسيع دائرة الحرب وزعزعة استقرار المنطقة".