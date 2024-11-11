أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 710 آلاف و660 جنديًا

كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 710 آلاف و660 جنديا، بينهم 1770 لقوا حتفهم، أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) .

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9253 دبابة، منها 4 دبابات أمس الأحد، و18766 مركبة قتالية مدرعة، و20314 نظام مدفعية، و1245 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و996 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 369 طائرة حربية، و329 مروحية، و18675 طائرة مسيرة، و2636 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و28802 من المركبات وخزانات الوقود، و3620 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.