اليوم.. انطلاق القمة العربية الإسلامية غير العادية في السعودية

كتب- محمد فتحي:

تنطلق اليوم الإثنين القمة العربية الإسلامية غير العادية، في العاصمة السعودية الرياض، وذلك لمناقشة الحرب في غزة ولبنان والمستجدات في المنطقة، بحضور العديد من قادة ورؤساء دول العالم.

وتعقد القمّة بهدف بحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان وتطورات الأوضاع في المنطقة.

كما تأتي القمة التي تعقد اليوم، امتدادًا للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2023، بمبادرة من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.