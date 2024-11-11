مقتل شخص وإصابة 16 آخرين في إطلاق نار بحرم جامعة بأمريكا

وكالات

قتل شخص وأصيب 16 آخرون، نتيجة إطلاق نار في حرم جامعة توسكيجي بولاية ألاباما الأمريكية.

وبحسب المعلومات الأولية حول الحادث، تم نقل 12 شخصا إلى المستشفى، فيما أصيب أربعة آخرون بجروح لا علاقة لها بطلقات نارية، بحسب روسيا اليوم.

وفي وقت لاحق، اعتقلت سلطات إنفاذ القانون رجلا يبلغ من العمر 25 عاما فر من مكان الحادث ومعه بندقية، إذ وجهت إليه تهمة حيازة أسلحة بشكل غير قانوني.