إحباط عملية استخباراتية أوكرانية لاختطاف طائرة هليكوبتر روسية

وكالات

أحبط الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، عملية استخباراتية عسكرية خططت لها كييف لاختطاف طائرة هليكوبتر مخصصة للحرب الإلكترونية تابعة لقوات الفضاء الروسية.

وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عملية لمخابرات وزارة الدفاع الأوكرانية لاختطاف طائرة هليكوبتر مخصصة لأغراض الحرب الإلكترونية من طراز Mi-8MTPR-1 تابعة لقوات الفضاء الروسية"، بحسب روسيا اليوم.

وأضاف: "حاول ضباط المخابرات العسكرية الأوكرانية تجنيد طيار عسكري روسي بهدف اختطاف الطائرة إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرة القوات الأوكرانية".

وتابع بيان الأمن الروسي: "خلال اللعبة العملياتية، تمكن ضباط مكافحة التجسس الروس من تحديد مواقع قوات الدفاع الجوي ومواقع وحدات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية، والتي تعرضت في وقت لاحق لأضرار بعد استهدافها بأسلحة روسية".