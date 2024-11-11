البيت الأبيض: جو بايدن يجتمع مع الرئيس الإسرائيلي غدًا الثلاثاء

وكالات

أكد البيت الأبيض، قبل قليل، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيجتمع مع الرئيس الإسرائيلي يسحق هرتسوج، غدًا الثلاثاء، بحسب ما ذكرته الغد الإخبارية.

يذكر أن مكتب الرئيس الإسرائيلي، قال أمس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيستقبل في البيت الأبيض غدًا الثلاثاء، الرئيس الإسرائيلي يسحق هرتسوج.

وأشار إلى أن الرئيسين سيبحثان الأزمات في غزة ولبنان.

في سياق آخر، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أمس، إن الولايات المتحدة ستجري تقييمًا عن مدى التقدم الذي أحرزته إسرائيل بخصوص رسالة كتبها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن الشهر الماضي، لتحسين الوضع الإنساني في غزة.

وزعم سوليفان، أن حماس هي التي تعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وليس إسرائيل.