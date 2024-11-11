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إجلاء المواطنين من 2500 قرية في الفلبين تحسبًا لوصول إعصار "توراجي"

06:40 ص الإثنين 11 نوفمبر 2024

إعصار توراجي- أرشيفية

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وكالات

تقوم السلطات الفلبينية، اليوم الاثنين، بإجلاء الآلاف من الأشخاص قسرًا من 2500 قرية في شمالي البلاد، مع تهديد إعصار آخر للمنطقة المتضررة بالفعل من الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن 3 أعاصير خلال أقل من شهر.

ومن المتوقع أن يعبر إعصار توراجي فوق منطقة لوزون الجبلية، المنطقة التي قام الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، أمس الأحد، بتفقد الأضرار التي لحقت بها جراء الإعصار الأخير، وأشرف على توزيع طرود غذائية على السكان، بحسب سكاي نيوز.

وتخلف ماركوس عن حضور منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ هذا الأسبوع في بيرو للإشراف على جهود التعافي من الأعاصير المتتالية.

كان الإعصار توراجي سريع التحرك على بعد حوالي 100 كيلومتر شرق بلدة كاسيجوران في مقاطعة أورورا الشمالية الشرقية، صباح اليوم الإثنين، مع رياح مستمرة تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة وزوابع تصل إلى 180 كيلومترا في الساعة.

ومن المتوقع، أن يتجه نحو شمال غرب البلاد عبر لوزون، ويضعف أثناء عبوره سلسلة جبال قبل أن يتجه نحو بحر الصين الجنوبي.

وأمر وزير الداخلية جونفيك ريمولا، الأحد، بإجلاء قسري للأشخاص في 2500 قرية من المتوقع أن يضربها الإعصار توراجي.

وحذر من أن جبال ووديان وسهول لوزون المشبعة بالأمطار أصبحت أكثر عرضة للفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية.

إعصار توراجي الفلبين إعصار السلطات الفلبينية
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