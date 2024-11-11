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دوي صفارات الإنذار في وسط إسرائيل بسبب قذيفة اخترقت تل أبيب

06:23 ص الإثنين 11 نوفمبر 2024

صفارات الإنذار

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن دوي صفارات الإنذار في وسط إسرائيل، نتيجة قذيفة اخترقت البلاد من جهة الشرق، بحسب سكاي نيوز.

وأعلنت فصائل عراقية مسلحة، شن هجوم على "هدف حيوي" في جنوب إسرائيل للمرة الثانية اليوم الاثنين، بالطائرات المسيرة.

كانت "المقاومة في العراق" أعلنت في وقت سابق، أنها هاجمت هدفا حيويا في شمال إسرائيل بواسطة الطيران المسير.

وتعلن "المقاومة في العراق" بشكل متكرر استهداف مواقع إسرائيلية حساسة منذ أشهر عديدة ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

صفارات الإنذار\ الجيش الإسرائيلي لبنان فصائل عراقية تل أبيب وسط إسرائيل
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