غارات جوية أمريكية بريطانية تستهدف محافظتي عمران وصعدة باليمن

وكالات

أعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثي، عن شن غارات جوية أمريكية بريطانية تستهدف محافظتي عمران وصعدة في اليمن، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا، شنت سلسلة من الغارات الجوية على المنشآت العسكرية التابعة لحركة أنصار الله "الحوثيين" في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال مصدر لوكالة "تاس": "إن القوات الجوية الأمريكية والبريطانية نفذت 3 ضربات على صنعاء مساء السبت".

وأضاف: "استهدفت القوات الجوية الأمريكية والبريطانية القواعد العسكرية ومستودعات الأسلحة في عدة مناطق من المدينة".

وجاءت الغارة بعد يوم من إعلان الحوثيين لأول مرة إطلاق صاروخ "فلسطين 2" الذي تفوق سرعته سرعة الصوت على قاعدة عسكرية إسرائيلية في صحراء النقب.

وقالت القوات المسلحة التابعة للحوثيين في بيان: "إنها نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة "نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة بصاروخ باليستيّ فرط صوتي "فلسطين2" وحقق هدفه".

وتشن حركة "أنصار الله" الحوثية منذ نوفمبر الماضي هجمات بحرية تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، إسنادا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.