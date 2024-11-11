أنباء عن وساطة لترامب.. مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان

وكالات

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن الكابينت "المجلس الأمني المصغّر" سيجتمع الليلة، لبحث اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضافت أن إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة تبادلت مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار، وسط وأنباء عن وساطة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بحسب سكاي نيوز.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق في لبنان.

واستشهد 38 شخصا الأحد في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في لبنان، حسبما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية.

وأفادت الوزارة بتسجيل الحصيلة الأكبر في بلدة علمات بقضاء جبيل بشمال بيروت، حيث استشهد 23 شخصا، من بينهم 7 أطفال، بعدما استهدفت غارة إسرائيلية منزلا.

والسبت، استشهد 53 شخصا وأصيب 99 آخرون في هجمات إسرائيلية على لبنان.

وأضافت الوزارة أنه منذ بدء الصراع المسلح بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران قبل أكثر من عام، استشهد 3189 لبنانيا وأصيب 14078 آخرون.